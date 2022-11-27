О нас

ЧМ-2022: В матче между Хорватией и Канадой забит ранний гол

ЧМ-2022: В матче между Хорватией и Канадой забит ранний гол Определились стартовые составы сборных Хорватии и Канады, которые встретятся во втором туре группы F чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
27 ноября 2022 г. 20:06
ЧМ-2022: В матче между Хорватией и Канадой забит ранний гол

В матче второго тура группы F между Хорватией и Канадой на чемпионате мира в Катаре забит ранний гол.

Как передает Report, на второй минуте игры отличился игрок сборной Канады Альфонсо Давиес - 1:0.

20:01

Начался матч второго тура группы F чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады.

Как передает Report, стартовый свисток прозвучал в 20:00 по бакинскому времени.

19:04

Определились стартовые составы сборных Хорватии и Канады, которые встретятся во втором туре группы F чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

Хорватия: Ливакович, Журанович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Ливая, Перишич, Крамарич.

Канада: Борьян, Ларьеа, Джонстон, Витория, Миллер, Давиес, Бьюкенен, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэйвид.

Отметим, что матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Kanada millisi Xorvatiya ilə oyunda erkən qol vurub

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi