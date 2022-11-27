ЧМ-2022: В матче между Хорватией и Канадой забит ранний гол

Определились стартовые составы сборных Хорватии и Канады, которые встретятся во втором туре группы F чемпионата мира в Катаре.

В матче второго тура группы F между Хорватией и Канадой на чемпионате мира в Катаре забит ранний гол.

Как передает Report , на второй минуте игры отличился игрок сборной Канады Альфонсо Давиес - 1:0.

20:01

Начался матч второго тура группы F чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады.

Как передает Report , стартовый свисток прозвучал в 20:00 по бакинскому времени.

19:04

Определились стартовые составы сборных Хорватии и Канады, которые встретятся во втором туре группы F чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report , команды выйдут на поле в следующих составах:

Хорватия: Ливакович, Журанович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Ливая, Перишич, Крамарич.

Канада: Борьян, Ларьеа, Джонстон, Витория, Миллер, Давиес, Бьюкенен, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэйвид.

Отметим, что матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.