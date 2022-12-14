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ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Франции и Марокко

ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Франции и Марокко Определились стартовые составы сборных Франции и Марокко, которые сыграют друг с другом в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
14 декабря 2022 г. 22:00
ЧМ-2022: Определились стартовые составы сборных Франции и Марокко

Определились стартовые составы сборных Франции и Марокко, которые сыграют друг с другом в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, в старте на поле выйдут следующие игроки:

Франция: Уго Льорис (К), Жюль Кунде, Ибраима Конате, Юссеф Фофана, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Орельен Шуамин, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Оливье Жиру.

Марокко: Яссин Буну, Ромен Саисс (К), Ашраф Хакими, Джавад Эль-Ямик, Софьян Амрабат, Азеддин Унаи, Найеф Агерд, Нуссаир Мазрауи, Софьян Буфаль, Юссуф Эн-Несири, Хаким Зиеш.

Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Fransa və Mərakeş yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

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