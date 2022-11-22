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ЧМ-2022: Определились составы сборных Франции и Австралии

ЧМ-2022: Определились составы сборных Франции и Австралии Определились стартовые составы сборных Франции и Австралии, которые сыграют друг с другом в первом туре группы D чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
22 ноября 2022 г. 22:21
ЧМ-2022: Определились составы сборных Франции и Австралии

Определились стартовые составы сборных Франции и Австралии, которые сыграют друг с другом в первом туре группы D чемпионата мира в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, команды выйдут на после в следующих составах.

Франция: Уго Льорис (К), Бенджамин Павар, Дайо Упамекано, Ибраима Конате, Лукас Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Оливье Жиру.

Австралия: Мэтью Райан (К), Натаниэль Аткинсон, Азиз Бехич, Митчелл Дьюк, Крейг Гудвин, Джексон Ирвин, Мэтью Леки, Райли МакГри, Аарон Муй, Кей Роулз, Гарри Саттар.

Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Fransa - Avstraliya oyunu başlayıb

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