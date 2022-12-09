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ЧМ-2022: Стартовал матч между сборными Нидерландов и Аргентины

ЧМ-2022: Стартовал матч между сборными Нидерландов и Аргентины Названы стартовые составы сборных Нидерландов и Аргентины, которые сойдутся в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
9 декабря 2022 г. 23:01
ЧМ-2022: Стартовал матч между сборными Нидерландов и Аргентины

Стартовал второй четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.

Как сообщает Report, игра началась в 23:00 по бакинскому времени.

22:16

Названы стартовые составы сборных Нидерландов и Аргентины, которые сойдутся в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Нидерланды: 23. Андрис Нопперт, 2. Юрриен Тимбер, 4. Вирджил Ван Дейк, 5. Натан Аке, 22. Дензел Дюмфрис, 15. Мартен Де Роон, 21. Фрэнки Де Йонг, 17. Дейли Блинд, 7. Стивен Бергвейн, 10. Мемфис Депай, 8. Коди Гакпо.

Аргентина: 23. Эмилиано Мартинес, 26. Молина Науэль, 13. Кристиан Ромеро, 25. Лисандро Мартинес, 19. Николас Отаменди, 8. Маркос Акунья, 20. Алексис Макаллистер, 7. Родриго Де Поль, 24. Энцо Фернандеш, 10. Лионель Месси, 9. Хулиан Альварес.

Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Niderland - Argentina oyunu başlayıb

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