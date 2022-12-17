ЧМ-2022: Хорватия - Марокко - 2:1, завершился первый тайм

Начался матч между Хорватией и Марокко за третье место на чемпионате мира, который проходит в Катаре.

На чемпионате мира в Катаре проходит матч за третье место, в котором играют сборные Хорватии и Марокко.

Как передает Report, встреча проходит на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

На 42-й минуте встречи хорватская команда организовала опасную атаку. После серии передач хорваты провели атаку левым флангом. Нападающий Мислав Оршич пытался отдать заброс в штрафную на партнеров, но вместо этого мяч залетел в ворота с рикошетом от штанги - 2:1.

19:15

На чемпионате мира в Катаре проходит матч за третье место, в котором играют сборные Хорватии и Марокко.

Как передает Report, встреча проходит на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

На 7-й минуте хорватская сборная исполнила штрафной удар. После серии передач последовал заброс в штрафную от Ивана Перишича, откуда Йошка Гвардиол головой пробил точно по воротам 1:0.

Но вскоре, на 9-й минуте марокканцы сумели сравнять счет. Последовал навес в штрафную, где никем не прикрытый Ашраф Дари головой замкнул мяч в ворота - 1:1.

19:01

Начался матч между Хорватией и Марокко за третье место на чемпионате мира, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, поединок стартовал в 19:00 по бакинскому времени.