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ЧМ-2022: Катар принял более 765 тыс человек в течение 17 дней

ЧМ-2022: Катар принял более 765 тыс человек в течение 17 дней Свыше 765 тыс. человек принял Катар за первые 17 дней чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира - 2022
8 декабря 2022 г. 05:25
ЧМ-2022: Катар принял более 765 тыс человек в течение 17 дней

Свыше 765 тыс. человек принял Катар за первые 17 дней чемпионата мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчет организаторов турнира.

Согласно отчету, Катар за время турнира принял 765 859 международных посетителей, более половины из которых уже покинули страну. До 2 декабря в Катар не пускали людей, у которых не было карта Hayya, которую выдают официальным лицам турнира и владельцам билетов на матчи.

Также в отчете говорится о 1,33 млн владельцев билетов и 3,09 млн проданных билетов на матчи чемпионата мира. Общая посещаемость по итогам 52 игр турнира составила 2,65 млн человек.

На данный момент на чемпионате мира сыграно 56 матчей, 9 декабря пройдут первые четвертьфинальные встречи турнира - нидерландцы сыграют с аргентинцами, а хорваты - с бразильцами. 10 декабря пройдут матчи 1/4 финала Англия - Франция и Марокко - Португалия.

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