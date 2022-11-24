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ЧМ-2022: Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии

ЧМ-2022: Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии Кевином Де Брюйне и Тоби Олдервейрелдом.
Чемпионат мира - 2022
24 ноября 2022 г. 15:41
ЧМ-2022: Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии

Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии Кевином Де Брюйне и Тоби Олдервейрелдом.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел во время матча I тура группы F, в котором "красные дьяволы" одержали победу над Канадой со счетом 1:0 на чемпионате мира в Катаре.

Пока его товарищи по команде праздновали забитый гол, футболист английского клуба "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне обратился к главному тренеру сборной Роберто Мартинесу для обсуждения тактических вопросов. В это время к разговору присоединился Олдервейрелд, и игроки начали разговаривать на повышенных тонах и спорить друг с другом.

Оба футболиста, сделавшие заявление после матча, заявили, что конфликт не был серьезным.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Belçika millisinin futbolçuları arasında insident baş verib

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