ЧМ-2022: Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии

Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии Кевином Де Брюйне и Тоби Олдервейрелдом.

Инцидент произошел между футболистами сборной Бельгии Кевином Де Брюйне и Тоби Олдервейрелдом.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел во время матча I тура группы F, в котором "красные дьяволы" одержали победу над Канадой со счетом 1:0 на чемпионате мира в Катаре.

Пока его товарищи по команде праздновали забитый гол, футболист английского клуба "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне обратился к главному тренеру сборной Роберто Мартинесу для обсуждения тактических вопросов. В это время к разговору присоединился Олдервейрелд, и игроки начали разговаривать на повышенных тонах и спорить друг с другом.

Оба футболиста, сделавшие заявление после матча, заявили, что конфликт не был серьезным.