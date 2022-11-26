ЧМ-2022: Франция сыграет с Данией, Аргентина встретится с Мексикой

В рамках игр второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сегодня сыграют еще четыре пары команд в группах С и D.
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В группе C второй тур начнется игрой между Польшей и Саудовской Аравией. В другом матче сборная Аргентины, неожиданно проигравшая в первом туре, встретится с Мексикой.
ЧМ-2022
Групповой этап, II тур
Группа С
17:00. Польша - Саудовская Аравия
Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Стадион Education City
23:00. Аргентина - Мексика
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Стадион "Лусаил"
Очки: Саудовская Аравия - 3, Польша - 1, Мексика - 1, Аргентина - 0.
Группа D
14:00. Тунис - Австралия
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Стадион "Аль-Джануб"
20:00. Франция - Дания
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
"Стадион 974"
Очки: Франция - 3, Дания-1, Тунис - 1, Австралия - 0.