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ЧМ-2022: Франция сыграет с Данией, Аргентина встретится с Мексикой

ЧМ-2022: Франция сыграет с Данией, Аргентина встретится с Мексикой В рамках игр второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сегодня сыграют еще четыре пары команд в группах С и D.
Чемпионат мира - 2022
26 ноября 2022 г. 07:33
ЧМ-2022: Франция сыграет с Данией, Аргентина встретится с Мексикой

В рамках игр второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сегодня сыграют еще четыре пары команд в группах С и D.

Как сообщает Report, игровой день начнется с противостояния между сборными Туниса и Австралии. Матч начнется в 14:00 по бакинскому времени. В другом матче этой группы встретятся команды Франции и Дании.

В группе C второй тур начнется игрой между Польшей и Саудовской Аравией. В другом матче сборная Аргентины, неожиданно проигравшая в первом туре, встретится с Мексикой.

ЧМ-2022

Групповой этап, II тур

Группа С

17:00. Польша - Саудовская Аравия
Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Стадион Education City

23:00. Аргентина - Мексика
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Стадион "Лусаил"

Очки: Саудовская Аравия - 3, Польша - 1, Мексика - 1, Аргентина - 0.

Группа D

14:00. Тунис - Австралия
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Стадион "Аль-Джануб"

20:00. Франция - Дания
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
"Стадион 974"

Очки: Франция - 3, Дания-1, Тунис - 1, Австралия - 0.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Fransa Danimarka ilə, Argentina Meksika ilə qarşılaşacaq

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