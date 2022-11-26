ЧМ-2022: Франция сыграет с Данией, Аргентина встретится с Мексикой

В рамках игр второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сегодня сыграют еще четыре пары команд в группах С и D.

В рамках игр второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сегодня сыграют еще четыре пары команд в группах С и D.

Как сообщает Report , игровой день начнется с противостояния между сборными Туниса и Австралии. Матч начнется в 14:00 по бакинскому времени. В другом матче этой группы встретятся команды Франции и Дании.

В группе C второй тур начнется игрой между Польшей и Саудовской Аравией. В другом матче сборная Аргентины, неожиданно проигравшая в первом туре, встретится с Мексикой.

ЧМ-2022

Групповой этап, II тур

Группа С

17:00. Польша - Саудовская Аравия

Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Стадион Education City

23:00. Аргентина - Мексика

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион "Лусаил"

Очки: Саудовская Аравия - 3, Польша - 1, Мексика - 1, Аргентина - 0.

Группа D

14:00. Тунис - Австралия

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Стадион "Аль-Джануб"

20:00. Франция - Дания

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

"Стадион 974"

Очки: Франция - 3, Дания-1, Тунис - 1, Австралия - 0.