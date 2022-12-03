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ЧМ-2022: Двумя матчами в субботу стартует 1/8 финала

ЧМ-2022: Двумя матчами в субботу стартует 1/8 финала Стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре стартует в субботу.
Чемпионат мира - 2022
3 декабря 2022 г. 07:45
ЧМ-2022: Двумя матчами в субботу стартует 1/8 финала

Стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре стартует в субботу.

Как передает Report, в этот день состоятся игры Нидерланды - США и Аргентина - Австралия.

В первом матче дня сыграют сборные Нидерландов и США, встреча пройдет на стадионе "Халифа" в Эр-Райяне и начнется в 19:00. Сборная Нидерландов выиграла группу A, набрав 7 очков в трех матчах. Вторыми стали сенегальцы (6 очков), далее расположились эквадорцы (4) и катарцы (0). Команда США с 5 очками стала второй в квартете B, на первой позиции завершили выступление в группе англичане (7), третье и четвертое места заняли сборные Ирана (3) и Уэльса (1).

Игра между командами Аргентины и Австралии состоится на арене "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне и начнется в 23:00. Сборная Аргентины заняла первое место в группе C, набрав 6 очков, далее расположились команды Польши (4), Мексики (4) и Саудовской Аравии (3). Австралийцы с 6 очками стали вторыми в группе D, пропустив на первое место французов (6), третье и четвертое места заняли сборные Туниса (4) и Дании (1).

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün 1/8 final mərhələsinə start veriləcək

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