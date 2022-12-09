ЧМ-2022: Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина сойдется с Нидерландами

Сегодня стартует 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Сегодня стартует 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report , в первый игровой день пройдут два матча.

В первой встрече дня один из главных фаворитов турнира Бразилия сразится с Хорватией. Матч на стадионе "Эдьюкейшн сити" начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать английский рефери ФИФА Майкл Оливер.

В другом матче сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины. Главным арбитром назначен испанец Мигель Матеу Лаос. Игра пройдет на стадионе "Лусаил" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

ЧМ-2022

1/4 финала

9 декабря

19:00. Хорватия - Бразилия

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Стадион "Эдьюкейшн сити".

23:00. Нидерланды - Аргентина

Судья: Мигель Матеу Лаос (Испания)

Стадион "Лусаил".

Отметим, что остальные две игры четвертьфинала состоятся 10 декабря. Португалия на данном этапе сыграет с Марокко, а Франция - с Англией.