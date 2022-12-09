ЧМ-2022: Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина сойдется с Нидерландами

Сегодня стартует 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
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В первой встрече дня один из главных фаворитов турнира Бразилия сразится с Хорватией. Матч на стадионе "Эдьюкейшн сити" начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать английский рефери ФИФА Майкл Оливер.
В другом матче сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины. Главным арбитром назначен испанец Мигель Матеу Лаос. Игра пройдет на стадионе "Лусаил" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
ЧМ-2022
1/4 финала
9 декабря
19:00. Хорватия - Бразилия
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Стадион "Эдьюкейшн сити".
23:00. Нидерланды - Аргентина
Судья: Мигель Матеу Лаос (Испания)
Стадион "Лусаил".
Отметим, что остальные две игры четвертьфинала состоятся 10 декабря. Португалия на данном этапе сыграет с Марокко, а Франция - с Англией.