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ЧМ-2022: Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина сойдется с Нидерландами

ЧМ-2022: Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина сойдется с Нидерландами Сегодня стартует 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
9 декабря 2022 г. 07:50
ЧМ-2022: Бразилия сыграет с Хорватией, Аргентина сойдется с Нидерландами

Сегодня стартует 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

В первой встрече дня один из главных фаворитов турнира Бразилия сразится с Хорватией. Матч на стадионе "Эдьюкейшн сити" начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать английский рефери ФИФА Майкл Оливер.

В другом матче сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины. Главным арбитром назначен испанец Мигель Матеу Лаос. Игра пройдет на стадионе "Лусаил" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

ЧМ-2022

1/4 финала

9 декабря

19:00. Хорватия - Бразилия
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Стадион "Эдьюкейшн сити".

23:00. Нидерланды - Аргентина
Судья: Мигель Матеу Лаос (Испания)
Стадион "Лусаил".

Отметим, что остальные две игры четвертьфинала состоятся 10 декабря. Португалия на данном этапе сыграет с Марокко, а Франция - с Англией.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Braziliya Xorvatiyanı, Argentina Niderlandı sınağa çəkəcək

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