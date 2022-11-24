ЧМ-2022: Бельгия минимально обыграла Канаду

Сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий Миши Батшуайи. На 11-й минуте защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти.

Таким образом, сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав три очка. Канада замыкает таблицу, не набрав очков. На втором и третьем местах располагаются набравшие по одному баллу Хорватия и Марокко, матч между которыми закончился нулевой ничьей.