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ЧМ-2022: Бельгия минимально обыграла Канаду

ЧМ-2022: Бельгия минимально обыграла Канаду Сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
24 ноября 2022 г. 01:04
ЧМ-2022: Бельгия минимально обыграла Канаду

Сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий Миши Батшуайи. На 11-й минуте защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти.

Таким образом, сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав три очка. Канада замыкает таблицу, не набрав очков. На втором и третьем местах располагаются набравшие по одному баллу Хорватия и Марокко, матч между которыми закончился нулевой ничьей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Belçika millisi Kanadaya minimal hesabla qalib gəlib

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