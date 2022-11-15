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Футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения не поедет на ЧМ-2022

Футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения не поедет на ЧМ-2022 Бывший футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи не поедет на чемпионат мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
15 ноября 2022 г. 10:59
Футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения не поедет на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи не поедет на чемпионат мира в Катаре.

Как передает Report, 53-летний ветеран написал об этом в аккаунте в Instagram.

"В эти непростые для большинства из нас дни я отказался от поездки вместе с женой и дочерьми на чемпионат, чтобы быть рядом с вами в нашей стране. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких. С надеждой на светлые дни для Ирана и иранцев", - написал он.

Легендарный футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф прокомментировал его пост. Он назвал Али Даеи духовным лидером иранского народа: "Восхищаюсь вашей храбростью, добротой и лидерством. Желаю вам скорейшего мира. Очень люблю вас, вашу семью и всех братьев и сестер в Иране".

Ранее сообщалось, что в отношении Али Даеи был вынесен смертный приговор.

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Версия на английском языке Footballer of Azerbaijani origin declines invitation to World Cup due to situation in Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsilli futbolçu İrandakı vəziyyətə görə DÇ-2022-yə getməyəcək

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