Футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения не поедет на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи не поедет на чемпионат мира в Катаре.

Бывший футболист сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи не поедет на чемпионат мира в Катаре.

Как передает Report, 53-летний ветеран написал об этом в аккаунте в Instagram.

"В эти непростые для большинства из нас дни я отказался от поездки вместе с женой и дочерьми на чемпионат, чтобы быть рядом с вами в нашей стране. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких. С надеждой на светлые дни для Ирана и иранцев", - написал он.

Легендарный футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф прокомментировал его пост. Он назвал Али Даеи духовным лидером иранского народа: "Восхищаюсь вашей храбростью, добротой и лидерством. Желаю вам скорейшего мира. Очень люблю вас, вашу семью и всех братьев и сестер в Иране".

Ранее сообщалось, что в отношении Али Даеи был вынесен смертный приговор.