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"Барселона" установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба

"Барселона" установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба Пресс-служба испанской "Барселоны" сообщает, что 17 футболистов клуба вызваны в свои национальные сборные на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
19 ноября 2022 г. 07:11
Барселона установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба

Пресс-служба испанской "Барселоны" сообщает, что 17 футболистов клуба вызваны в свои национальные сборные на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как передает Report, это является рекордом в истории всех чемпионатов мира.

Из игроков "Барселоны" на ЧМ отправятся: Алехандро Бальде, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Ансу Фати, Ферран Торрес, Педри, Гави (все - Испания), Андрес Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Роберт Левандовски (Польша), Усман Дембеле, Жюль Кунде (оба - Франция), Рафинья (Бразилия), Мемфис Депай, Френки де Йонг (оба - Нидерланды), Рональд Араухо (Уругвай).

Мюнхенская "Бавария" ранее объявила, что 17 футболистов команды отправятся на ЧМ, однако из-за травмы на турнире не сыграет форвард немецкого клуба и сборной Сенегала Садио Мане. Таким образом, у "Баварии" поедут на турнир 16 игроков.

16 футболистов также будут представлять "Манчестер Сити", 14 - "Манчестер Юнайтед" и 13 - мадридский "Реал".

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" DÇ-2022-yə rekord sayda oyunçu yola salır

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