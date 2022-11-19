"Барселона" будет следить за десятью игроками на ЧМ в Катаре

Испанский футбольный клуб "Барселона" планирует наблюдать за десятью игроками на стартующем завтра чемпионате мира 2022 года в Катаре

Испанский футбольный клуб "Барселона" планирует наблюдать за десятью игроками на стартующем завтра чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб находится в поисках усиления состава. Приоритет отдается позиции правого защитника, так как играющий на ней Эктор Бельерин не удовлетворяет потребностей клуба.

Отмечается, что "Барселона" будет следить за защитником сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Диогу Дало, игроком национальной команды Франции и "Баварии" Бенжаменом Паваром, а также Тома Мёнье, выступающим за Бельгию и "Боруссию" Дортмунд, и Хуаном Фойтом, который играет за Аргентину и "Вильярреал".

Помимо правых защитников, "Барселона" будет наблюдать за полузащитниками Юри Тилемансом (Бельгия, "Лестер"), Илкаем Гюндоганом (Германия, "Манчестер Сити"), Марко Асенсио (Испания, "Реал" Мадрид) и Бернарду Силвой (Португалия, "Манчестер Сити").

Из нападающих каталонский клуб планирует наблюдать за Рафаэлом Леау из "Милана" и сборной Португалии, а также Юссуфой Мукоко, выступающим за Германию и "Боруссию" Дортмунд.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.