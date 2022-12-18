Аргентина против Франции: кто станет трехкратным чемпионом мира?

Сегодня сборные Аргентины и Франции встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре.

Сегодня сборные Аргентины и Франции встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре.

Как передает Report, встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Аргентина во второй раз за три последних чемпионата мира дошла до финала - на мировом первенстве в Бразилии она в решающем матче уступила команде Германии (0:1 в дополнительное время). В Катаре южноамериканцы стартовали с сенсационного поражения от сборной Саудовской Аравии (1:2), после чего с одинаковым счетом 2:0 обыграли команды Мексики и Польши. В плей-офф команда под руководством главного тренера Лионеля Скалони поочередно прошла сборные Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 - по пенальти) и Хорватии (3:0).

Франция вышла в финал чемпионата мира второй раз подряд - в 2018 году команда Дидье Дешама в решающем матче в Москве на стадионе "Лужники" обыграла сборную Хорватии (4:2). На групповом этапе мирового первенства в Катаре действующие чемпионы мира гарантировали себе выход в плей-офф после двух туров благодаря победам над австралийцами (4:1) и датчанами (2:1), после чего в неоптимальном составе уступили сборной Туниса (0:1). В плей-офф французы в основное время победили команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0).

Победитель предстоящего финала станет трехкратным чемпионом мира. Аргентинцы завоевывали этот титул в 1978 и 1986 годах, а французы - в 1998 и 2018 годах. Лидером по числу чемпионских титулов является сборная Бразилии (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), второе место делят сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006).

Французы в случае победы в Лусаиле станут третьей сборной в истории, которой удастся выиграть два чемпионата мира подряд. Ранее подобное удавалось сборным Италии и Бразилии.

Сборные Аргентины и Франции встретятся в 13-й раз. Из 12 предыдущих встреч 6 завершились победами южноамериканцев, 3 остались за европейцами, еще 3 раза команды не сумели выявить победителя. Предстоящий матч станет четвертым для команд на чемпионатах мира. В 1930 и 1978 годах побеждала сборная Аргентины (1:0 и 2:1 соответственно), а в 2018-м французы на пути ко второму титулу в Казани переиграли соперника в 1/8 финала российского чемпионата мира со счетом 4:3.