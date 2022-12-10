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Американский спортивный журналист умер во время освещения ЧМ-2022

Американский спортивный журналист умер во время освещения ЧМ-2022 Американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
10 декабря 2022 г. 10:03
Американский спортивный журналист умер во время освещения ЧМ-2022

Американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CBS News.

Уол потерял сознание на стадионе во время матча четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов, но медики не смогли его реанимировать.

Журналист скончался в результате сердечного приступа.

Между тем, семья Уола не согласна с названной причиной смерти. По словам его брата Эрика, журналист был полностью здоров. Брат погибшего выразил уверенность в том, что Гранта Уола могли убить. Он отметил, что за несколько дней до смерти журналиста задержали за ношение футболки с радугой.

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Версия на английском языке Renowned American soccer journalist dies at World Cup game in Qatar

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