Американский спортивный журналист умер во время освещения ЧМ-2022

Американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре.

Американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CBS News.

Уол потерял сознание на стадионе во время матча четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов, но медики не смогли его реанимировать.

Журналист скончался в результате сердечного приступа.

Между тем, семья Уола не согласна с названной причиной смерти. По словам его брата Эрика, журналист был полностью здоров. Брат погибшего выразил уверенность в том, что Гранта Уола могли убить. Он отметил, что за несколько дней до смерти журналиста задержали за ношение футболки с радугой.