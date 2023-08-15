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"Звездопад" в Грузии - Bruno Mars, "Imagine Dragons" и другие знаменитости выступят с концертами

"Звездопад" в Грузии - Bruno Mars, "Imagine Dragons" и другие знаменитости выступят с концертами Маленькая, но активная Грузия собирается стать сияющей звездой в индустрии развлечений! В рамках "Starring Georgia" она станет хозяйкой целого созвездия знаменитостей, привлекая внимание не только Кавказа, но и всего мира.
Бизнес
15 августа 2023 г. 15:53
Звездопад в Грузии - Bruno Mars, Imagine Dragons и другие знаменитости выступят с концертами

Маленькая, но активная Грузия собирается стать сияющей звездой в индустрии развлечений! В рамках "Starring Georgia" она станет хозяйкой целого созвездия знаменитостей, привлекая внимание не только Кавказа, но и всего мира.

"Starring Georgia" - это двухлетняя кампания, организованная Black Sea Arena - крупнейшим концертным залом страны по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Грандиозным финалом кампании 2023 года станет Бруно Марс. В Грузии состоится звездопад, в рамках которого выступят такие известные артисты, как "Imagine Dragons", "The Killers", Nile Rodgers & Chic, FKJ, Damian Lazarus, а также фестиваль электронной музыки "All Day I Dream".

Селебритиз такого уровня ранее не посещали Грузию, и их присутствие обещает внести вклад в развитие туризма, экономики и культуры страны. Это особенно интересно молодому поколению, у которого теперь будет возможность посетить живые концерты любимых артистов, не выезжая за границу. Кроме того, это прекрасная возможность для жителей соседних стран и дальнего зарубежья, которые хотят услышать живые выступления любимых музыкантов.

Помимо своего культурного значения, кампания «Звездная Грузия» имеет существенное экономическое влияние. Такие кампании повышают осведомленность о стране и привлекают туристов.

По словам Цици Иашвили, руководителя проекта Black Sea Arena, эта кампания станет жизненно важной инвестицией в экономику Грузии: "Наша страна будет блистать как ведущее развлекательное направление в Закавказье. В этом году в регионе не запланировано концертов подобного масштаба, что дает Грузии возможность стать привлекательной страной для поклонников этих артистов со всего мира".

Звезды "Starring Georgia":

  • 10 августа Damian Lazarus, "волшебник" современного хауса и тек-хауса, покорил любителей электронной музыки в The Social Space, Шекветили.
  • 15 августа на "Black Sea Arena" выступит легендарная группа современной музыки – "The Killers".
  • 18 августа в The Social Space, Шекветили, пройдет серия мероприятий электронной музыки – "All Day I Dream".
  • 31 августа "Imagine Dragons" выступят на стадионе имени Михaила Месхи в Тбилиси.
  • 1 октября сезон 2023 года завершится выступлением легендарного Бруно Марса на арене "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Cледуйте за звездами, которые приведут вас к самому горячему звездопаду в Грузии.

Билеты можно приобрести на сайте "Black Sea Arena" - www.bsa.ge

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstana “ulduz axını”- Bruno Mars,  “Imagine Dragons” və digər məşhurlar konsertlə çıxış edəcək

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