"Звездопад" в Грузии - Bruno Mars, "Imagine Dragons" и другие знаменитости выступят с концертами

Маленькая, но активная Грузия собирается стать сияющей звездой в индустрии развлечений! В рамках "Starring Georgia" она станет хозяйкой целого созвездия знаменитостей, привлекая внимание не только Кавказа, но и всего мира.
"Starring Georgia" - это двухлетняя кампания, организованная
Грандиозным финалом кампании 2023 года станет Бруно Марс. В Грузии состоится звездопад, в рамках которого выступят такие известные артисты, как "Imagine Dragons", "The Killers", Nile Rodgers & Chic, FKJ, Damian Lazarus, а также фестиваль электронной музыки "All Day I Dream".
Селебритиз такого уровня ранее не посещали Грузию, и их присутствие обещает внести вклад в развитие туризма, экономики и культуры страны. Это особенно интересно молодому поколению, у которого теперь будет возможность посетить живые концерты любимых артистов, не выезжая за границу. Кроме того, это прекрасная возможность для жителей соседних стран и дальнего зарубежья, которые хотят услышать живые выступления любимых музыкантов.
Помимо своего культурного значения, кампания «Звездная Грузия» имеет существенное экономическое влияние. Такие кампании повышают осведомленность о стране и привлекают туристов.
По словам Цици Иашвили, руководителя проекта Black Sea Arena, эта кампания станет жизненно важной инвестицией в экономику Грузии: "Наша страна будет блистать как ведущее развлекательное направление в Закавказье. В этом году в регионе не запланировано концертов подобного масштаба, что дает Грузии возможность стать привлекательной страной для поклонников этих артистов со всего мира".
Звезды "Starring Georgia":
- 10 августа Damian Lazarus, "волшебник" современного хауса и тек-хауса, покорил любителей электронной музыки в The Social Space, Шекветили.
- 15 августа на "Black Sea Arena" выступит легендарная группа современной музыки – "The Killers".
- 18 августа в The Social Space, Шекветили, пройдет серия мероприятий электронной музыки – "All Day I Dream".
- 31 августа "Imagine Dragons" выступят на стадионе имени Михaила Месхи в Тбилиси.
- 1 октября сезон 2023 года завершится выступлением легендарного Бруно Марса на арене "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Cледуйте за звездами, которые приведут вас к самому горячему звездопаду в Грузии.
Билеты можно приобрести на сайте "Black Sea Arena" -