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    Зона свободной торговли в Баку может начать работу в следующем году

    Генеральный план Зоны свободной торговли будет готов в первые два месяца следующего года

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Зона свободной торговли на территории ЗАО "Новый морской торговый порт" (Бакинский порт) может начать работу в первой половине 2017 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов. По его словам, строительные работы на территории порта планируется завершить к концу 2017 года.

    "Сейчас основная работа проводится по терминалам для судов типа Ро-Ро и сухогрузов. В первой половине 2017 года здесь может начать работу Зона свободной торговли", - добавил Т.Зиядов.

    Отметим, что в Зоне свободной торговли на территории порта планируется создать площадки для различных сегментов промышленности, в частности, легкой промышленности. "Сюда планируется привлечь крупные компании для создания распределительной сети не только для Азербайджана, в региональном масштабе, но и Евразии", - сообщил Т.Зиядов.

    По словам гендиректора порта, в сентябре этого года подписан контракт с дубайской компанией DP World по правовому режиму и технико-экономическому обоснованию Зоны свободной торговли: "К концу года соответствующие документы будут представлены правительству. Генеральный план Зоны свободной торговли будет готов в первые два месяца следующего года".

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