Золото бьет рекорды: что ждет рынок драгоценных металлов Азербайджана?

Повышение стоимости золота и ювелирных изделий на мировом рынке приводит к внутреннему росту и снижению покупательной способности потребителей в Азербайджане.

Повышение стоимости золота и ювелирных изделий на мировом рынке приводит к внутреннему росту и снижению покупательной способности потребителей в Азербайджане.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Общественного объединения "Ассоциация ювелиров Азербайджана", председатель технического комитета по драгоценным металлам и камням Ровшан Амирджанов.

Почему дорожает золото?

По его словам, в последнее время на товарных биржах наблюдается удорожание золота, цена которого достигла исторического максимума: "Стоимость золотых фьючерсов побила рекорд - превысила 2750 долларов США за 1 тройскую унцию, что еще больше укрепляет веру инвесторов в него как надежный инвестиционный инструмент".

Р. Амирджанов добавил, что одной из основных причин роста цен является неопределенность, связанная с предстоящими президентскими выборами в США: "Во время таких политических событий инвесторы рассматривают золото как самый безопасный актив. Непредсказуемость результатов выборов, которые пройдут 5 ноября в США, усиливает напряженность на рынке и влияет на цены на золото. Кроме того, политическая нестабильность в различных регионах также оказывает серьезное влияние на удорожание золота. Например, конфликты на Ближнем Востоке приводят к росту стоимости золота".

Он отметил, что и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) является повышающим фактором: "Данные о замедлении инфляции в США усиливают вероятность того, что период повышения ставок ФРС подойдет к концу, что делает золото еще более привлекательным. Снижение процентных ставок уменьшает доходность облигаций, и поскольку золото не приносит процентного дохода, оно становится более привлекательной альтернативой для инвесторов".

Влияние последних тенденций на рынок Азербайджана

Заместитель председателя говорит, что в настоящее время цена 1 унции золота на Лондонской товарной бирже колеблется в пределах 2730-2750 долларов США: "На бирже 1 грамм золота 999,9 пробы стоит 88 долларов США, 1 грамм золота 750 пробы - 66 долларов США, а 1 грамм золота 585 пробы - 52 доллара США. Цена серебряных фьючерсов достигла 34,9 доллара США за 1 унцию, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года. Цена платиновых фьючерсов поднялась до 1040 долларов США за 1 унцию".

По его словам, происходящее на мировом рынке влияет на рынок золота в Азербайджане, стоимость драгоценного металла и изделий из него растет.

"Цены продажи золота 585, 750 и 999,9 пробы в Азербайджане значительно выросли, они колеблются в пределах 160-175 манатов для золота 999,9 пробы, 135-155 манатов - 750 и 115-130 манатов - 585 пробы. В целом, рост цен на золото и ювелирные изделия снижает покупательную способность потребителей"

Продолжится ли удорожание?

Р. Амирджанов подчеркнул, что ожидается, что стоимость золота может превысить отметку в 3000 долларов США в ближайшее время. "Если ФРС прекратит повышение ставок, а геополитические риски сохранятся, цена на золото может достичь этих уровней до конца 2024 года. В 2025 году замедление мировой экономики и ослабление доллара США могут привести к новому росту цен на золото", - считает он.

Он считает, что другие драгоценные металлы, такие как серебро и платина, также остаются интересными для инвесторов. Согласно прогнозу Лондонского рынка драгметаллов, в ближайшие месяцы цена серебра может вырасти до 45 долларов США за 1 унцию, а платины - до 1150.