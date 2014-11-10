Знаменитый лондонский небоскреб-огурец продан за $1,15 млрд

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Лондонский небоскреб, за свою продолговатую форму и зеленоватый оттенок стекла получивший прозвище "огурец" (Gherkin), был продан бразильской инвесткомпании Safra Group за 726 млн фунтов стерлингов ($1,15 млрд), сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Financial Times.

Здание было приобретено германской IVG Immobilien и британской Evans Randell за 600 млн фунтов в 2007 году у первоначального владельца, швейцарского страховщика Swiss Re, который до сих пор размещает в небоскребе свою штаб-квартиру. Однако в апреле текущего года, после неуплаты компаниями процентов по кредиту на покупку здания, небоскреб был передан на конкурсное управление, которое осуществляли фирмы Savills и Deloitte.

Отмечается, что управляющие рассчитывали выручить за одну из самых известных построек Лондона 600-650 млн фунтов.

Небоскреб, официально именуемый "Башня Мэри-Экс" (по названию улицы в лондонском Сити, на которой он расположен), был построен в 2004 году по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера. Высота здания - 180 метров, стоимость его строительства составила 400 млн фунтов.