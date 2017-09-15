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    Зияд Самедзаде: В законодательстве в связи с принятием Кодекса конкуренции имеются спорные вопросы

    Депутат обсудил этот вопрос с представителем Администрации президента

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Недавно состоялась моя встреча с представителем Администрации президента по вопросу разработки Кодекса конкуренции. В законодательстве есть несколько спорных вопросов в связи с этим кодексом, и в этом направлении проводится очень серьезная работа".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

    Депутат отметил, что основной спорный момент в связи с принятием Кодекса конкуренции заключается в создании соответствующего органа: "Спор идет вокруг этого вопроса. Мне кажется, что в мониторинге Стратегической дорожной карты нашел свое отражение вопрос ускорения принятия Кодекса конкуренции".

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