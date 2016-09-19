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    Зияд Самедзаде: На рекламном рынке допускаются серьезные нарушения законодательства

    Он заявил об этом на заседании руководимого им комитета

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На рекламном рынке Азербайджана серьезно нарушается законодательство, связанное с выдачей кредитов. Как передает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на заседании возглавляемого им комитета.

    Принимающий участие на заседании председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы пообещал рассмотреть данный вопрос.

    Кроме того, Р.Асланлы подчеркнул актуальность осуществления функции коллектора кредитными бюро.

    Отметим, что заседание прошло в рамках осеней сессии Милли Меджлиса. На заседании состоялись обсуждения 15 вопросов. 

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