Зия Агаев: Более 70% грузов блок-поездов из Китая - это продукция, импортируемая Азербайджаном

Более 70% грузов блок-поездов, отправленных из Китая по Среднему коридору, это продукция, импортируемая Азербайджаном.

Более 70% грузов блок-поездов, отправленных из Китая по Среднему коридору, это продукция, импортируемая Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Абшеронского центра логистики Зия Агаев на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

Он отметил, что в Абшеронском центре логистики создана вся необходимая инфраструктура для приема грузов, их транспортировки в третьи страны: "Есть большой потенциал для обеспечения высокого уровня поставок грузов из Китая в третьи страны. Возвращение пустых поездов в Китай вызывало некоторые проблемы, однако предпринимаются шаги для их решения".