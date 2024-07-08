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Зия Агаев: Более 70% грузов блок-поездов из Китая - это продукция, импортируемая Азербайджаном

Зия Агаев: Более 70% грузов блок-поездов из Китая - это продукция, импортируемая Азербайджаном Более 70% грузов блок-поездов, отправленных из Китая по Среднему коридору, это продукция, импортируемая Азербайджаном.
Бизнес
8 июля 2024 г. 14:38
Зия Агаев: Более 70% грузов блок-поездов из Китая - это продукция, импортируемая Азербайджаном

Более 70% грузов блок-поездов, отправленных из Китая по Среднему коридору, это продукция, импортируемая Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Абшеронского центра логистики Зия Агаев на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

Он отметил, что в Абшеронском центре логистики создана вся необходимая инфраструктура для приема грузов, их транспортировки в третьи страны: "Есть большой потенциал для обеспечения высокого уровня поставок грузов из Китая в третьи страны. Возвращение пустых поездов в Китай вызывало некоторые проблемы, однако предпринимаются шаги для их решения".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s imports made up over 70% of goods on block trains from China
Версия на азербайджанском языке Logistika Mərkəzinin sədri: "Çindən gələn blok qatarının 70 %-dən çoxu Azərbaycanın idxal məhsullarıdır"

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