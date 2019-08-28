Forbes назвал самые богатые российские семьи

Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей.
Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом пишет журнал Forbes.Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда, за год оно сократилось на 320 миллионов долларов.При этом капитал Саида Гуцериева вырос вдвое, поскольку в январе отец передал ему долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции", а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и сети торговли бытовой техникой "М.Видео".
Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 миллиарда долларов. В 2014 году их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были на 370 миллионов больше. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.
На третьем месте в рейтинге Forbes - семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло на 320 миллионов долларов, до 2,8 миллиарда.Четвертое место в рейтинге журнала заняли Гапонцевы с активами в 2 миллиарда долларов, пятое - Евтушенковы с активами в 1,94 миллиарда долларов, шестое - Рахимкуловы с 1,89 миллиарда долларов, седьмое - Линники с 1,6 миллиарда долларов, восьмое - Саркисовы с 1,6 миллиарда долларов, девятое - Бажаевы с 1,51 миллиарда долларов, десятое - Михайловы - с 1,16 миллиарда долларов.Как отмечает издание, порог отсечения в рейтинге в этом году составил 1,16 миллиарда долларов, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список - Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие. Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК "Система"), Линников ("Мираторг") и Михайловых (группа "Черкизово").
Economic DepartmentАвтор новости