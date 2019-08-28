Forbes назвал самые богатые российские семьи

Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом пишет журнал Forbes.

Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается вмиллиарда, за год оно сократилось намиллионов долларов.При этом капитал Саида Гуцериева вырос вдвое, поскольку в январе отец передал ему долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции", а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и сети торговли бытовой техникой "М.Видео".Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами вмиллиарда долларов. Вгоду их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были намиллионов больше. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.На третьем месте в рейтинге Forbes - семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло намиллионов долларов, домиллиарда.Четвертое место в рейтинге журнала заняли Гапонцевы с активами вмиллиарда долларов, пятое - Евтушенковы с активами вмиллиарда долларов, шестое - Рахимкуловы смиллиарда долларов, седьмое - Линники смиллиарда долларов, восьмое - Саркисовы смиллиарда долларов, девятое - Бажаевы смиллиарда долларов, десятое - Михайловы - смиллиарда долларов.Как отмечает издание, порог отсечения в рейтинге в этом году составилмиллиарда долларов, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список - Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие. Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК "Система"), Линников ("Мираторг") и Михайловых (группа "Черкизово").