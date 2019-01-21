В Азербайджане выделят кредит на развитие женского предпринимательства

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "На развитие женского предпринимательства в Азербайджане планируется выделить от 20 тыс. до 1 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева на мероприятии "Расширение возможностей доступа женщин-предпринимателей к льготным финансовым ресурсам".

По ее словам, эту сумму предлагается выделить более чем на 17 проектов.

"Мы хотим привлечь женщин на вакантные позиции на азербайджанском рынке. Среди предложений - расширение производства мебели, кредитование не имеющегося в стране производства красок для волос, фаянсовой посуды", - сказала она.