 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане выделят кредит на развитие женского предпринимательства

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "На развитие женского предпринимательства в Азербайджане планируется выделить от 20 тыс. до 1 млн манатов".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева на мероприятии "Расширение возможностей доступа женщин-предпринимателей к льготным финансовым ресурсам".

    По ее словам, эту сумму предлагается выделить более чем на 17 проектов.

    "Мы хотим привлечь женщин на вакантные позиции на азербайджанском рынке. Среди предложений - расширение производства мебели, кредитование не имеющегося в стране производства красок для волос, фаянсовой посуды", - сказала она.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi