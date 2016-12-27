Железную дорогу Нахчыван-Мешхед запустят 29 декабря

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 29 декабря в Нахчыване пройдет бизнес-форум и к этой дате будет приурочен запуск новой железнодорожной линии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на проходящем сегодня в Баку XI заседании азербайджано-иранской госкомиссии по экономической, торговой и гуманитарной отраслям.

"Посредством железнодорожной линии Нахчыван-Мешхед будет перевозиться 12 тыс. пассажиров в год", - добавил министр.

По словам Ш.Мустафаева, в начале следующего года предприниматели Азербайджана отправятся с визитом в Тебриз: "Более 400 иранских компаний инвестировали в Азербайджан более 1 млрд долларов".

Фото: Фири Салим