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    Железную дорогу Нахчыван-Мешхед запустят 29 декабря

    В начале следующего года предприниматели Азербайджана отправятся с визитом в Тебриз

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 29 декабря в Нахчыване пройдет бизнес-форум и к этой дате будет приурочен запуск новой железнодорожной линии. 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на проходящем сегодня в Баку XI заседании азербайджано-иранской госкомиссии по экономической, торговой и гуманитарной отраслям.

    "Посредством железнодорожной линии Нахчыван-Мешхед будет перевозиться 12 тыс. пассажиров в год", - добавил министр.

    По словам Ш.Мустафаева, в начале следующего года предприниматели Азербайджана отправятся с визитом в Тебриз: "Более 400 иранских компаний инвестировали в Азербайджан более 1 млрд долларов".

    Фото: Фири Салим

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