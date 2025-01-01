О нас

Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане освобождены от дорожного налога

Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане освобождены от дорожного налога Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане с сегодняшнего дня освобождены от дорожного налога.
Бизнес
1 января 2025 г. 06:06
Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане освобождены от дорожного налога

Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане с сегодняшнего дня освобождены от дорожного налога.

Как сообщает Report, это предусмотрено в соответствующей поправке в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, грузовые автомобили, прицепные и полуприцепные транспортные средства иностранных государств при перевозке грузов с территории другой страны до определенной соответствующим органом исполнительной власти первой железнодорожной станции в Азербайджане через ближайший таможенный пограничный пункт освобождаются от дорожного налога сроком на 2 года.

Кроме того, грузы, перевозимые по железной дороге, освобождаются от дорожного налога при их перевалке на конечной железнодорожной станции, определенной соответствующим органом исполнительной власти, на грузовые автомобили, прицепные и полуприцепные транспортные средства иностранных государств и перевозке в другое государство через ближайший таможенный пограничный пункт пропуска.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Azərbaycandan dəmir yolu ilə daşınan tranzit yüklər yol vergisindən azad edilib

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi