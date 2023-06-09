Земельные участки для аренды в Алятской свободной экономической зоне готовы к ведению строительных работ

Земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам в Алятской свободной экономической зоне, уже готовы к ведению строительных работ.

Земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам в Алятской свободной экономической зоне, уже готовы к ведению строительных работ.

Как сообщает Report, об этом председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства.

Было отмечено, что общая площадь Алятской свободной экономической зоны составляет 850 гектаров. На территории площадью 60 гектаров, где ведутся работы в рамках первого этапа Алятской свободной экономической зоны (Зона 1, Этап 1), начато строительство и выполнен ряд работ. Так, земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. Внутри земельных участков общей площадью 297 тысяч квадратных метров предусмотрены точки подключения к водопроводной, канализационной, электрической, газовой и коммуникационной сетям. Здесь также создана готовая к использованию внутренняя и внешняя инженерно-коммуникационная инфраструктура. На главном въезде на территорию Зоны 1 построены таможенно-пропускные пункты, здания для проведения таможенного досмотра.