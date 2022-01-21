"Зеленые инновации" AZCHEMCO презентованы на павильоне Азербайджана в рамках Еxpo 2020 Dubai

Азербайджанский разработчик формул и производитель удобрений и средств защиты растений - компания AZCHEMCO, в рамках всемирной выставки Expo 2020 Dubai презентовал проекты и решения по восстановлению засоленных и сухих типов почвы и минимизации использова

Азербайджанский разработчик формул и производитель удобрений и средств защиты растений - компания AZCHEMCO, в рамках всемирной выставки Expo 2020 Dubai презентовал проекты и решения по восстановлению засоленных и сухих типов почвы и минимизации использования пресной воды в сельском хозяйстве.

Мероприятие под лозунгом «Остановим развитие голода, и вместе вернем миру плодородные земли» открывал менеджер павильона Ровлан Алиев.

"Добро пожаловать в наш павильон. На этой выставке находятся 3 тематические зоны - "Мобильность", "Возможности" и "Устойчивое развитие". Как вы знаете, павильон Азербайджана располагается в зоне "Устойчивого развития" Expo 2020 Dubai и, это неспроста. Устойчивое развитие направлено на более эффективное использование ресурсов, которые мы употребляем в нашей повседневной жизни и на передачу более здоровой жизни и более здорового мира будущим поколениям. Наш павильон тоже представляет эту тему. Он выступает с посылом эффективного использования ресурсов и их более эффективной передачи для будущих поколений. В мире ограниченное количество ресурсов и именно поэтому мы должны быть устойчивыми сейчас, чтобы обеспечить будущим поколениям устойчивость и процветание. Сегодня, с нами тут в павильоне находится компания AZCHEMCO, которая презентует присутствующим и всему миру свои проекты в сферах правильного развития чистого сельского хозяйства и восстановления засоленных и твердых видов почв", - сказал в своем обращении Ровлан Алиев.

В качестве спикеров на мероприятии выступали учредитель компании Левент Оздемир и осветивший сегодняшние климатические изменения, старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

"Как вы знаете, под руководством уважаемого Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях. В будущем на этих землях запланировано развитие самых передовых технологий во всех сферах, в том числе и сфере "умного" сельского хозяйства. Не спроста логотип нашей компании всемирно известный "Карабахский конь", как символ самого Карабаха. И мы верим и надеемся, что AZCHEMCO сможет принять участие в работах, проводимых в Карабахе, и не только там, но во всем мире.

Хочу выразить огромную благодарность этому замечательному коллективу, особенно Ровлан беку, который оказал нам колоссальную поддержку и лично принимал участие в организации сегодняшнего мероприятия на высоком уровне в павильоне Азербайджана, одном из самых красивых павильонов, действующих на Expo 2020.

В настоящее время в мире есть голландская и еврейская технологии сельского хозяйства, но сегодня мы заявляем миру, что наряду с ними возродилась и наша, азербайджанская технология.

Я хотел бы коротко рассказать уважаемым гостям о компании AZCHEMCO, которая разработала решения таких глобальных проблем, как засуха, изменение климата, нехватка продовольствия в мире.

Тесно сотрудничая с мировыми институтами и организациями в этой области, главная миссия AZCHEMCO состоит в том, чтобы помочь в борьбе с глобальным голодом, способствовать устойчивому развитию и обеспечить каждому доступ к здоровой пище.

Основными целями компании являются улучшение обеспечения населения безопасными и качественными продуктами питания, производство качественных агрохимикатов, средств защиты растений и препаратов, используемых в сельском хозяйстве, а также повышение осведомленности об их надлежащем использовании. В этой области компания сотрудничает с рядом научно-исследовательских институтов, а продукция компании проходит испытания и одобрения в лабораториях всемирно известной компании SGS.

Мы готовы сотрудничать с любыми заинтересованными компаниями и предприятиями с целью развития сельского хозяйства на засоленных территориях и предотвращения засоления сельскохозяйственных угодий в будущем из-за изменения климата.

Засоление – одна из самых широкораспространенных проблем в наше время; иногда оно возникает по естественным причинам, а иногда является результатом деятельности человека.

По данным аналитических центров, 1,5 миллиарда человек живут в районах, слишком засоленных для возделывания. В мире насчитывается более 833 миллиона га засоленных почв, в основном на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Центральной и Южной Азии и Латинской Америке.

Нерациональная деятельность человека усугубляет проблему засоленных почв. Непрерывная и интенсивная обработка почвы, чрезмерное использование удобрений, неправильные методы орошения, вырубка лесов и самопроизвольное использование подземных вод являются основными факторами антропогенного засоления почв. Чрезмерное использование воды для орошения приводит к большим и невосполнимым потерям не только почв, но и источников самой воды.

Принимая во внимание негативное влияние этих факторов, AZCHEMCO предлагает "ключ" к решению этой проблемы FAO, Международному экономическому форуму и всему глобальному миру.

Используя системы подземного капельного орошения производства азербайджанской компании AZCHEMCO совместно с новым инновационным продуктом "Drip Drop 369" мы способны урегулировать pH почвы, улучшить ее качество и повысить общую продуктивность, что несомненно сделает почву пригодной для сельскохозяйственного использования.

Системы подземного капельного орошения не только доставляют воду к корневой системе растений, но и обеспечивают ее эффективное использование за счет значительной минимизации расхода столь важного ресурса как вода.

Из-за нехватки воды и изменения климата в современном мире системы подземного капельного орошения и продукт "Drip Drop 369" представляют собой высокоэффективный тандем инновационных методов борьбы с засолением почв и засухой", - сказал в своем выступлении учредитель компании Левент Оздемир.

Report приводит текст выступления Мэтью Брайза:

«Я рад быть здесь, на Expo 2020, в великолепном павильоне Азербайджана. Совместно с действительно инновационной компанией AZCHEMCO, которая разработала целый ряд агрохимикатов, которые действительно могут быть революционными и могут способствовать свершению великих дел для повышения продовольственной и водной безопасности, которые сегодня становятся двумя основными источниками конфликтов в мире. Каждый бизнес является одним из самых больших факторов большого потребления воды.

Традиционное сельское хозяйство наносит ущерб водным ресурсам, так как требует колоссальное количество воды для орошения. В своих Целях устойчивого развития (ЦУР) Организация Объединенных Наций определила, что одной из основных задач мирового сообщества является обеспечение доступа к чистой воде и санитарии к 2030-м годам для всех. То есть только через 10 лет. Большую роль в этом сыграет реформирование сельского хозяйства. Кроме того, необходима устойчивая продовольственная безопасность, нам нужно, чтобы продукты питания выращивались более эффективно, потому что они могут нанести ущерб окружающей среде. Вот на что способна продукция компании AZCHEMCO.

AZCHEMCO разработала способ безостаточного и рационального использования водных ресурсов, удобрений, пестицидов и прочих своих продуктов посредством подземного капельного орошения. Почему это имеет значение? Что ж, это важно, потому что при использовании подземного капельного орошения снижается объем потребления водных ресурсов и по этой же причине вода не испаряется в условиях высоких температур, как это происходит при орошении сверху (над почвой). Конечно же, этот фактор способствует сохранению пищевой безопасности во всем мире. Кроме того, продукция AZCHEMCO способна преобразить земли, которые раньше были не пригодны для сельского хозяйства из-за засухи, неправильного земледелия в прошлом, чрезмерного использования химикатов и засоленности. Этот проект компании может позволить использовать большие участки земли в Азербайджане, на Южном Кавказе и во всем мире для выращивания сельскохозяйственных культур.

Считаю, что данное открытие является особенно важным моментом для такого рода глобального видения, исходящего из Азербайджана, который в 2020 году в 44-дневной войне одержал Великую Победу над армянскими войсками по возвращению исконных земель в Карабахе и прилегающих к нему районов. В результате этой войны Азербайджан вернул себе территории, которые были оккупированы Арменией почти три десятилетия. В тот период эти земли не были использованы и их не коснулось традиционное земледелие. Это означает, что почва может быть обработана ​​и будет готова для выращивания больших объемов всевозможных культур, а следовательно, способствует привлечению, инвестиций в Азербайджан. И именно такие инвестиции будут иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы мир, наступивший в ноябре 2020 года, укреплялся и был устойчивым благодаря инвестициям, агробизнесу и другим секторам, которые будут способствовать экономическому росту и новым формам экономического сотрудничества.

Пока мы разговариваем, Азербайджан и Армения находятся в процессе нормализации своих отношений, проводя встречи на высоком уровне для определения международной границы и совместного восстановления инфраструктуры и разработки других проектов, которые привлекут инвестиции. И мы надеемся, что Армения находится в процессе нормализации своих отношений с Турцией, что приведет к тому, что перевозки по всему Южному Кавказу будут восстановлены. И именно благодаря такого рода экономическому сотрудничеству и научным инновациям, таким как AZCHEMCO, я думаю, что Азербайджан и окружающие его соседи могут стать примером того, как вести крупномасштабное сельское хозяйство таким образом, чтобы серьезно снизить потребление водных ресурсов, обеспечить водную безопасность для обеспечения продовольственной безопасности в регионе и мире".

Среди гостей на мероприятии также присутствовал заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, который ознакомился с идеями и проектами компании, а также отметил качественную подготовку и проведение мероприятия.

Также, очень знаменательным является факт того, что именно заместитель премьер-министра первым из гостей «изменил мир» в лучшую сторону. Присутствие на мероприятии столь высокопоставленного чиновника еще раз доказывает на сколько Азербайджанское правительство поддерживает частный сектор. Столь благоприятные условия для частного сектора – это труды и заслуга нынешнего руководства страны в лице уважаемого Президента Ильхама Алиева.