Зеленский назвал сроки начала большой приватизации на Украине

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Большая приватизация на Украине стартует после завершения эпидемии коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в среду президент страны Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.

"Что касается средней и большой приватизации, все готово, все будет проводиться после COVID-19. Первый объект – гостиница "Днепр" - готов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "Центрэнерго" также будет готовиться к приватизации.

При этом украинский лидер отметил, что малая приватизация в стране уже идет и Фонд госимущества перевыполнил план по поступлениям в бюджет.

Ранее Алексей Гончарук, занимавший должность премьера, заявил, что правительство планирует приватизировать "Центрэнерго" и провести в компании международный аудит в ближайшее время.

"Центрэнерго" — одна из крупнейших энергетических компаний Украины.