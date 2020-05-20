Зеленский назвал сроки начала большой приватизации на Украине

Большая приватизация на Украине стартует после завершения эпидемии коронавируса COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в среду президент страны Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.
"Что касается средней и большой приватизации, все готово, все будет проводиться после COVID-19. Первый объект – гостиница "Днепр" - готов", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "Центрэнерго" также будет готовиться к приватизации.
При этом украинский лидер отметил, что малая приватизация в стране уже идет и Фонд госимущества перевыполнил план по поступлениям в бюджет.
Ранее Алексей Гончарук, занимавший должность премьера, заявил, что правительство планирует приватизировать "Центрэнерго" и провести в компании международный аудит в ближайшее время.
"Центрэнерго" — одна из крупнейших энергетических компаний Украины.