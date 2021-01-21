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Заявки на пособие по безработице в США сократились

Заявки на пособие по безработице в США сократились Общее количество получающих пособие по безработице в США снизилось до 5,054 миллиона человек
Бизнес
21 января 2021 г. 17:56
Заявки на пособие по безработице в США сократились

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 января, опустилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 900 тысяч заявок.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения показателя до 910 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 9 января, был пересмотрен до 926 тысяч с 965 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 23,5 тысячи с пересмотренного показателя, до 848 тысяч. Первоначальный показатель был пересмотрен до 824,5 тысячи с 834,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 января, снизилось на 127 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 5,054 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 5,181 с 5,271 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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