Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня

В соответствии с законом "О таможенном тарифе" в Азербайджане заявление, поступившее в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров, будет рассматриваться в течение одного дня

В соответствии с законом "О таможенном тарифе" в Азербайджане заявление, поступившее в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров, будет рассматриваться в течение одного дня.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, направленном президентом в Милли Меджлис.

Согласно документу, таможенный орган пропускает товары сразу после установления факта выполнения следующих требований:

- должны быть уплачены таможенные платежи, рассчитанные по декларации, поданной в таможенный орган;

- должна быть предоставлена гарантия на дополнительную таможенную задолженность, которая может возникнуть в результате внесения изменений в представленное таможенным органом уведомление;

- должны быть выполнены иные требования, установленные для выпуска декларируемых товаров.