​Завтра в Лондоне начнется заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ 10-11 февраля в Лондоне состоится первое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на заседании пройдут обсуждения, касающиеся нынешнего состояния и перспектив расширения экономического сотрудничества между странами.

Делегация во главе с министром экономики и сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Великобритания Шахином Мустафаевым отправится с визитом в Великобританию для участия в заседании комиссии.

Отметим, что сопредседателем комиссии с британской стороны является министр по торговле и инвестициям Фрэнсис Мод.