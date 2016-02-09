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    ​Завтра в Лондоне начнется заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания

    На заседании пройдут обсуждения, касающиеся нынешнего состояния и перспектив расширения экономического сотрудничества между странами

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ 10-11 февраля в Лондоне состоится первое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на заседании пройдут обсуждения, касающиеся нынешнего состояния и перспектив расширения экономического сотрудничества между странами.

    Делегация во главе с министром экономики и сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Великобритания Шахином Мустафаевым отправится с визитом в Великобританию для участия в заседании комиссии.

    Отметим, что сопредседателем комиссии с британской стороны является министр по торговле и инвестициям Фрэнсис Мод. 

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