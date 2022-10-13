Завтра в Баку стартует последняя в этом году выставка – ярмарка KOB Fest

С завтрашнего дня, в течение двух дней на Бакинском бульваре (за кукольным театром) пройдет последняя в этом году выставка – ярмарка KOB Fest.

С завтрашнего дня, в течение двух дней на Бакинском бульваре (за кукольным театром) пройдет последняя в этом году выставка – ярмарка KOB Fest.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) при Министерстве экономики.

Как сообщается, “KOB Fest” будет открыт с 10:00 до 18:30. На ярмарке будет представлено более 800 наименований товаров и услуг почти 80 микро- и малых предприятий.

Целью "KOB Fest" является расширение возможностей сбыта продукции микро- и малых предпринимателей, продвижение отечественной продукции.

Во время фестиваля также будет организована культурно-развлекательная программа.