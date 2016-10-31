Завтра в Баку состоится Азербайджано-российский межрегиональный форум

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 1 ноября в Баку состоится VII Азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, на форуме примут участие официальные лица, представители парламентов Азербайджана и России, а также предприниматели, действующие в сфере промышленности, туризма, сельского хозяйства, строительства, торговли, консалтинга, логистики, фармацевтики, ИКТ, финансов и других отраслей.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, круглые столы, посвященные различным темам в промышленной, туристической, аграрной и гуманитарной сфере, а также бизнес-форум Азербайджан-Россия. На форуме ожидается подписание ряда документов.