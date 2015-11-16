​Завтра в Баку открывается иранская выставка

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку открывается специализированная выставка Исламской Республики Иран.

На выставке, которая будет организована в Бакинском экспо-центре с 17 по 19 ноября, примут участие 33 иранские компании, осуществляющие деятельность в нефтяной, нефтегазовой и других сферах. Из них 13 представляют Гилан, остальные 20 - другие провинции Ирана.

На завтрашней официальной церемонии открытия выставки запланировано участие губернатора провинции Гилан Мухаммадали Наджафи, посла Ирана в Азербайджане Мохсуна Пак Айина и ряда должностных лиц Азербайджана.