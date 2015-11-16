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    ​Завтра в Баку открывается иранская выставка

    Выставка продлится три дня

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку открывается специализированная выставка Исламской Республики Иран.

    На выставке, которая будет организована в Бакинском экспо-центре с 17 по 19 ноября, примут участие 33 иранские компании, осуществляющие деятельность в нефтяной, нефтегазовой и других сферах. Из них 13 представляют Гилан, остальные 20 - другие провинции Ирана.

    На завтрашней официальной церемонии открытия выставки запланировано участие губернатора провинции Гилан Мухаммадали Наджафи, посла Ирана в Азербайджане Мохсуна Пак Айина и ряда должностных лиц Азербайджана. 

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