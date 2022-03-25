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Завтра в Баку откроется выставка Best of India

Завтра в Баку откроется выставка Best of India 26 марта в Баку откроется крупнейшая эксклюзивная торговая выставка индийской продукции Best of India.
Бизнес
25 марта 2022 г. 16:37
Завтра в Баку откроется выставка Best of India

26 марта в Баку откроется крупнейшая эксклюзивная торговая выставка индийской продукции Best of India.

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, выставка будет проводиться совместно с ANM Exhibitions, Советом по содействию экспорту шерстяной продукции и посольством Индии.

Посол Индии Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что на выставке Best of India примут участие около 60 индийских компаний: "Здесь будет представлена высококачественная продукция, включая рис, чай, специи, сувениры, ремесленные изделия и мебель для дома".

Выставка Best of India пройдет в Бакинском дворце спорта на проспекте Нефтчиляр, 26А и продлится до 3 апреля. Время работы выставки с 11:00 до 19:00.

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Версия на английском языке Biggest exclusive Indian product trade show to open March 26
Версия на азербайджанском языке Sabahdan Bakıda Hindistan məhsullarının sərgisi açılacaq

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