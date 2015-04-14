Завтра в Баку начнет работу международный саммит по безопасности труда

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ 15-16 апреля в Баку состоится Саммит по лидерству в области безопасности и охраны труда. Как сообщает Report, саммит проводится при поддержке Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, и организационной поддержке Fleming Europe и Rovshan Oguz Group.

Участники саммита посредством панельных дискуссий, дискуссий за "круглым столом", семинаров и интерактивных занятий смогут обсудить самые актуальные проблемы и вопросы, связанные с охраной здоровья и безопасности на рабочем месте. Среди основных тем саммита следует выделить "Ключевые стратегии руководства для повышения уровня безопасности", "Образ безопасности - История SOCAR", "Лидерство в области безопасности и труда - Есть ли у вас контроль".

Отметим, что на саммите примут участие исполнительный директор RyderMarshSharman Эндрю Шарман, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, председатель Комитета по социальной политике парламента Азербайджана Хады Раджабли, региональный президент по Азербайджану, Грузии, Турции BP Гордон Биррелл, директор по технике безопасности и охране окружающей среды AES в Казахстане Сельчук Пойраз.

Отметим, что агентство Report является основным информационным партнером саммита.