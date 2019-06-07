Максим Орешкин: Задача России и Азербайджана - развивать более комплексные проекты в разных отраслях - ЭКСКЛЮЗИВ

Между Азербайджаном и Россией сложились очень хорошие экономические отношения и сейчас поставлена задача развивать более комплексные проекты в разных отраслях, сообщил в эксклюзивном интервью российскому бюро Report министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Примерно 1,5 года назад произошел очень сильный разворот. Мы выстроили заново все контакты, выстроили механизмы решения проблем и видно по торговому обороту, что очень активно растет. И это абсолютно позитивная тенденция, которую мы будем только усиливать. Сейчас наша задача развивать более комплексные проекты в разных отраслях, поэтому на этом и концентрируемся», - сказал министр.

Одним из таких проектов считается проект автомобильного завода «ГАЗ», закладка фундамента которого состоялась в начале 2019 года в Гаджигабульском промышленном квартале.

«Ближайший контакт с моим коллегой Шахином Мустафаевым у нас состоится уже 8 июня и будем обсуждать дальнейшие планы и действия. Будет совместное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского делового советов", - сказал М.Орешкин.

Говоря о планах России перейти с Азербайджаном на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле министр отметил: «У нас есть двусторонние потоки, поэтому можно создавать необходимую финансовую инфраструктуру. Понятно, что это процесс не быстрый, но шаг за шагом будем двигаться в этом направлении».

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-апреля 2019 года составляет 839,084 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6 процента. При этом Азербайджан экспортировал в Россию товары на общую сумму 178,45 млн долларов (при росте за год на 13,1 процента), а импортировал российские товары на 660,64 млн долларов (на 25,5 процента).

Отметим, что Россия рассматривает завод по сборке автомобилей "ГАЗ" в Гаджигабуле как некий плацдарм для экспорта в соседние страны. Объем инвестиций в завод "ГАЗ" составит 14 миллионов манатов. На предприятии будут собираться малотоннажные грузовые автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Игбал Рустамов