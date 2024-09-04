Завсектором растениеводства: В Губинском районе в 2024 году сбор зерна превысит 35 тыс. тонн

12:12

Сбор урожая зерновых в Губинском районе в 2024 году по прогнозам превысит 35 тыс. тонн.

Как сообщает северное бюро Report, об этом сказал заведующий сектором растениеводства Губинского государственного центра аграрного развития Тарверди Исмаилов.

По его словам, в настоящее время процесс сбора урожая завершается на равнинных территориях Губинского района, но в селе Сехуб, расположенном на высоте 2000 м над уровнем моря, сбор все еще продолжается.

Исмаилов добавил, что в текущем году средняя урожайность зерновых составляет 30 центнеров с гектара.