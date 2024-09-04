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Завсектором растениеводства: В Губинском районе в 2024 году сбор зерна превысит 35 тыс. тонн

Завсектором растениеводства: В Губинском районе в 2024 году сбор зерна превысит 35 тыс. тонн 12:12
Бизнес
4 сентября 2024 г. 12:44
Завсектором растениеводства: В Губинском районе в 2024 году сбор зерна превысит 35 тыс. тонн

Сбор урожая зерновых в Губинском районе в 2024 году по прогнозам превысит 35 тыс. тонн.

Как сообщает северное бюро Report, об этом сказал заведующий сектором растениеводства Губинского государственного центра аграрного развития Тарверди Исмаилов.

По его словам, в настоящее время процесс сбора урожая завершается на равнинных территориях Губинского района, но в селе Сехуб, расположенном на высоте 2000 м над уровнем моря, сбор все еще продолжается.

Исмаилов добавил, что в текущем году средняя урожайность зерновых составляет 30 центнеров с гектара.

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Версия на азербайджанском языке Sektor müdiri: Qubada taxıl istehsalının 35 min tondan  çox olacağı proqnozlaşdırılır

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