Заводы BMW и Volkswagen приостанавливают работу из-за нехватки деталей

Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.

Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Financial Times.

"BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как вторжение России вынудило закрыть украинские электромонтажные заводы", - говорится в сообщении.

По оценке Auto Analysis, которую приводит газета, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.

"Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них", - отметил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан, уточнив, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах.

Кроме того, источники сообщили газете о серьезных логистических проблемах. "Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две", - приводит газета слова источника.

Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс, мнение которого приводит Financial Times, отметил, что в настоящее время компания рассматривает и альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики с Украины начали возобновлять работу.