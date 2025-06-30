Завод минвод "Истису" вошел в топ-10 госпредприятий по объему ненефтегазового экспорта

16:28

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) в январе-мае текущего года сохранил лидерство по ненефтегазовому экспорту среди государственных предприятий Азербайджана ($184 млн).

Об этом сообщает Report со ссылкой на июньский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В рейтинговой таблице следующие места заняли ООО SOCAR Polymer ($106,7 млн), ЗАО AzerGold ($81,9 млн), ООО "Азералюминиум" ($54,4 млн), Управление по экспорту газа SOCAR ($34,5 млн), ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ($17,4 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($6,7 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики ($423,1 тыс.), ООО Завод минеральных вод "Истису" ($366,2 тыс.) и ОАО "Азерипек" ($117,6 тыс.).