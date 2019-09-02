GM-Avtovaz временно остановил производство автомобилей

Завод GM-Avtovaz в понедельник остановил производство автомобилей на неделю для оптимизации спроса.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Производство остановили сопосентября для оптимизации спроса. Так каксентября – это выходные дни, производство будет возобновлено в понедельник,сентября", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что отгрузка автомобилей дилерам не прекращалась и осуществляется в обычном режиме."GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) - зарегистрированное вгоду совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогамгода GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на% - дотысячи автомобилей.