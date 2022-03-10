Зависит ли Азербайджан от импорта российской стоматологической продукции?

Санкции, введенные в отношении России в связи с развязанной ею войной против Украины, включают запрет на продажу медикаментов. Под санкции попал также экспорт в эту страну стоматологических принадлежностей, в частности, имплантов, протезов и аналогичных и

Санкции, введенные в отношении России в связи с военными действиями в Украине, включают запрет на продажу медикаментов. Под санкции попал также экспорт в эту страну стоматологической продукции, в частности, имплантов, протезов и аналогичных изделий. Ряд стоматологических клиник, действующих в Азербайджане, импортируют эти виды продукции из России. Учитывая наличие логистических проблем, доставка медикаментов из России затруднена.

Report побеседовал с представителями компаний, занимающихся продажами медицинского оборудования и продукции для стоматологических клиник.

Представитель одной из компаний Фируза Алиева рассказала, что несколько дней назад возникли проблемы с поставками из России: "Нам стало сложно привозить продукцию из России. Сейчас они отказались от нашего заказа до лучших времен. У нас есть филиал на территории России, но и через него невозможно организовать поставки".

Руководитель стоматологической клиники Рашад Абышов отметил, что пока никаких проблем в клинике нет: "Поскольку большая часть используемой нами продукции поступает из Турции и европейских стран, изменений в ценах нет".

Зубной техник Руфат Мамедрзаев сообщил, что медицинские импланты и протезы в Азербайджан поставляются из нескольких стран - Ирана, Индии, Украины, России, Турции, Израиля.

“В настоящее время прекращены поставки продукции из России, однако товары из других стран поступают, поэтому цены не выросли. На иранские стоматологические изделия приходится 70% наших закупок, а 80% имплантов импортируется из Израиля и Китая. Может цены незначительно вырастут, но не думаю, что это связано с кризисом. А вообще продукция российского производства всегда была дороже по сравнению с иранской и турецкой. Лично я не пользуюсь никакими стоматологическими средствами российского производства", - добавил Р.Мамедрзаев.