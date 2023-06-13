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Завершился визит бизнес-делегации Саудовской Аравии в Азербайджан

Завершился визит бизнес-делегации Саудовской Аравии в Азербайджан Завершился визит делегации во главе с сопредседателем Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия Ахмедом Али аль Дахилом, прибывшей в Азербайджане для участия во втором заседании совета.
Бизнес
13 июня 2023 г. 11:04
Завершился визит бизнес-делегации Саудовской Аравии в Азербайджан

Завершился визит делегации во главе с сопредседателем Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия Ахмедом Али аль Дахилом, прибывшей в Азербайджане для участия во втором заседании совета.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация во главе с Ахмедом Али Аль Дахилом встретилась с председателем правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орханом Мамедовым, министром финансов Самиром Шарифовым и министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым.

На встречах были обсуждены вопросы сотрудничества в направлении расширения двусторонних торговых связей и реализации инвестиционных проектов, проведен обмен мнениями о дальнейших шагах по расширению связей между бизнесменами обеих стран.

С.Шарифов подчеркнул важность проведения 2-го заседания Совместного делового совета в Шуше. Он пригласил бизнес-круги Саудовской Аравии принять активное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, а также в инвестировании в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı biznes nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

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