Завершился визит бизнес-делегации Саудовской Аравии в Азербайджан

Завершился визит делегации во главе с сопредседателем Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия Ахмедом Али аль Дахилом, прибывшей в Азербайджане для участия во втором заседании совета.

Завершился визит делегации во главе с сопредседателем Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия Ахмедом Али аль Дахилом, прибывшей в Азербайджане для участия во втором заседании совета.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация во главе с Ахмедом Али Аль Дахилом встретилась с председателем правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орханом Мамедовым, министром финансов Самиром Шарифовым и министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым.

На встречах были обсуждены вопросы сотрудничества в направлении расширения двусторонних торговых связей и реализации инвестиционных проектов, проведен обмен мнениями о дальнейших шагах по расширению связей между бизнесменами обеих стран.

Within the framework of the Azerbaijan-Saudi Arabia Joint Business Council and the visit of the delegation from Saudi Arabia to Azerbaijan, held an Investment Rountable with presentations of potential projects. Looking forward to expanding our cooperation further. pic.twitter.com/k3aLbbWehw — Orkhan Mammadov (@MammadovOrkh) June 12, 2023

С.Шарифов подчеркнул важность проведения 2-го заседания Совместного делового совета в Шуше. Он пригласил бизнес-круги Саудовской Аравии принять активное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, а также в инвестировании в Азербайджан.