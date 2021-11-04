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Завершился первый этап конкурса "Лучший ковер для коллекции "Зафар""

Завершился первый этап конкурса "Лучший ковер для коллекции "Зафар"" Завершился конкурс на лучший ковер для коллекции “Зафар”, объявленный ОАО “Азерхалча” в связи с празднованием 27 сентября Дня памяти и 44 - й годовщины Отечественной войны.
Бизнес
4 ноября 2021 г. 17:56
Завершился первый этап конкурса Лучший ковер для коллекции Зафар

Завершился конкурс на лучший ковер для коллекции “Зафар”, объявленный ОАО “Азерхалча” в связи с празднованием 27 сентября Дня памяти и годовщины 44-й дневной Отечественной войны.

Из сотен молодых людей, подавших заявки на конкурс, объявленный в июле этого года, только 13 прошли отборочный этап и приняли участие в тренингах, сообщает Report.

В ходе тренингов, продолжавшихся 1 месяц, молодые дизайнеры и художники поделились своим опытом как с отечественными, так и зарубежными специалистами. Тренинги имели как теоретическую, так и практическую направленность.

Сегодня в галерее ”Азерхалча", расположенной в Ичеришехер, состоялся последний этап конкурса. Мероприятие было открыто председателем структуры Эмином Мамедовым. Он отметил, что коллекция “Зафар” будет играть исключительную роль в сохранении национального коврового наследия, повышении интереса к ковровому искусству среди молодежи.

Председатель отметил, что проведение конкурсов важно для сохранения национально-духовных ценностей, их пропаганды среди молодежи, и в дальнейшем “Азерхалча” будет более тесно сотрудничать с молодежью.

Свои работы представили 13 молодых участников конкурса. Эти работы будут демонстрироваться по адресу Беюк Гала 15, в шоу-руме "Азерхалча". Все желающие могут посмотреть работы, а также принять участие в голосовании для выбора победителя.

Результаты будут объявлены через 10 дней. А на основе работ победителей будет подготовлена коллекция ковров ”Зафар“.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Zəfər” kolleksiyası üçün ən yaxşı xalça" müsabiqəsinin ilk mərhələsi başa çatıb

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