Завершены два тендера в связи с организацией фестиваля "Харыбюльбюль"

Министерство культуры Азербайджана завершило два открытых тендера, объявленных на аренду сцены и звукового оборудования, необходимого для организации фестиваля "Харыбюльбюль", а также размещение и питание гостей в гостинице.

Министерство культуры Азербайджана завершило два открытых тендера, объявленных на аренду сцены и звукового оборудования, необходимого для организации фестиваля "Харыбюльбюль", а также размещение и питание гостей в гостинице.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителями тендеров стали ООО "Технические услуги Credo Event Group" и ООО "Shusha Hospitality Group" соответственно.



Компаниям-победителям будет выплачено 545 тыс. манатов и 379 тыс. манатов соответственно, всего 924 тыс. манатов.