Заур Дарабзаде: "Возможности не возникают сами по себе, именно мы должны их создавать!"

Жюри международного конкурса EY «Предприниматель года» недавно объявило победителей этого престижнейшего бизнес-состязания. Титул «Предприниматель года-2023» в номинации «Социальное влияние» был присужден Зауру Дарабзаде - председателю Наблюдательного сов

Жюри международного конкурса EY "Предприниматель года" недавно объявило победителей этого престижнейшего бизнес-состязания. Титул "Предприниматель года-2023" в номинации "Социальное влияние" был присужден Зауру Дарабзаде - председателю Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus. Как именно влияет бизнес на общество? Какое воздействие на социум может оказывать сеть кинотеатров? С этими вопросами мы и обратились к Зауру Дарабзаде.

- Влияние того или иного бизнеса на общество может быть самым разным. Смотря что и как измерять. Сеть кинотеатров CinemaPlus является по сути крупнейшей культурно-развлекательной площадкой, посредством которой миллионам жителям нашей страны предлагается качественный контент и услуги. Я не оговорился, наши кинозалы действительно посещают миллионы людей. Не это ли свидетельство того, что мы, как бизнес, можем воздействовать на социум?

- Как именно воздействовать?

- Согласитесь, что кинотеатр – это не просто место отдыха и развлечения людей. Вообще-то кинематограф – это гигантский срез мировой культуры. Это такой вид искусства, который заставляет зрителя думать и переживать самые разные ощущения. Хорошие, глубокие фильмы образовывают людей, позволяют взглянуть на привычные вещи по-иному, делают нас более чуткими и честными. Так что, простите за клише, мы предлагаем большому количеству людей как возможность отдохнуть с пользой, так и несем культуру. Зачастую массовую, но все же культуру.

- Стало быть, у вашего бизнеса есть миссия в широком смысле слова...

- Да, именно так. Среднестатистический гражданин в год 10 раз бывает в кино. Какая-то часть увиденных картин непременно сказывается на мировосприятии человека, на его эмоциональном состоянии. Вы вспомните пять последних фильмов, которые вы смотрели на большом экране. Какой отпечаток они оставили в уме и в сердце? 98 процентов наших посетителей – граждане нашей страны. Так что репертуарная политика CinemaPlus основана на нашем стремлении охватить продукцию, которая, с одной стороны, соответствует нашим культурным ценностям, а с другой – будет иметь не только развлекательный, но и просветительский элемент.

- Говоря о ваших зрителях, вы, по-видимому, имеете в виду прежде всего жителей столицы?

- Знаете, в советский период практически в каждом регионе республики, в каждом районном центре имелся кинозал. В одной только Гяндже тогда было 8 кинотеатров. И вот мы решили, что надо донести или, скорее, вернуть кино как искусство жителям регионов нашей страны. И первый шаг в этом направлении сделали именно мы. Недавно в Гяндже после почти тридцатилетнего перерыва открылся наш современный и комфортный кинотеатр - CinemaPlus Xəmsə Mall. Помнится, раньше горожане, договариваясь о встрече, зачастую называли в качестве ориентира известный всем кинотеатр. Было бы здорово, по-моему, возродить эту традицию.

- А в Гяндже фильмы выходят на экраны в тот же день, что и в Баку?

- Не просто в тот же день, что и в Баку, а вообще в день мировой премьеры этой картины. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться этого. Так что и гянджинцы, и бакинцы смогут оказаться на премьере самых ожидаемых, самых нашумевших фильмов в тот же день, что и жители Берлина, Лондона или Нью-Йорка.

- Как именно формируется ваш репертуар?

- Да, у нас отнюдь не случайный набор фильмов. Наш департамент репертуарного планирования составляет расписание сеансов и формирует репертуар, исходя из спроса и времени суток. Мы приобретаем продукцию у шести ведущих мировых дистрибьютеров кинопродукции. Для них, как вы понимаете, Азербайджан – очень маленький рынок. Так что, приходится балансировать между их требованиями и пожеланиями нашей публики. Пока нам удается находить оптимальные решения.

- Согласитесь, что в наше время фильмы можно смотреть в домашних условиях, пользуясь всевозможными стриминговыми сервисами, вроде Netflix. Почему, по-вашему, любители кино должны идти в ваш кинотеатр?

- Хотя бы потому, что просмотр фильма в кинотеатре – это совсем иной по ощущениям и восприятию опыт. К тому же бывают фильмы, которые по сути сняты так, что по-настоящему оценить размах съемок или, скажем, качество операторской работы можно лишь посмотрев картину на большом экране. Лично меня до сих пор охватывает приятное волнение всякий раз, когда я прихожу в кинотеатр. Возможно, испытав эти ощущения в детстве, мы проносим их с собой всю жизнь. В кинозале человек, наверное, как-то лучше «настраивается» на мысленную и эмоциональную связь с героями повествования и событиями, разворачивающимися на экране.

- То есть, кинотеатры могут пока не переживать за свое будущее?

- Эти опасения у нас возникли, однако не столько из-за набирающих популярность стриминговых сервисов, а в период пандемии. Сеть кинотеатров CinemaPlus, как и другие объекты торгово-развлекательного характера, сильно пострадала. Нам пришлось прекратить свою деятельность на 20 месяцев – это почти два года. Причем, такая ситуация была не только у нас, а практически по всему миру. В тот период у нас действительно были мрачные прогнозы на будущее, потому что не было никакого понимания, когда именно мы вернемся к нормальной, привычной жизни. Netflix и другие провайдеры кинопродукции, напротив, становились в тот период все более востребованными. Однако опыт показал, что домашний комфорт остается домашним комфортом, но люди все же хотели пережить те ощущения, которые мы испытываем, оказавшись перед большим экраном. То визуальное удовольствие, тот звук дома получить вы вряд ли сможете. Более того, новинки кинопроката и самые последние блокбастеры вы не всегда найдете на стриминговых ресурсах.

- Что еще вы готовы были предложить зрителям, чтобы сохранять их интерес к посещению кинотеатров?

- После снятия ограничений, связанных с пандемией, первым мы открыли кинотеатр в торговом центре Dəniz Mall. Тогда мы решили учесть опыт последних лет и привнести некоторые новшества. Во-первых, наряду с залами класса «Стандарт» и VIP, мы открыли также зал класса Diamond, который по своему дизайну и атмосфере призван воссоздать домашнюю атмосферу. Кресла тут, что называется, имитируют домашний диван в силу своей матерчатой обивки и возможностью варьировать угол наклона. То есть, посетитель может откинуть спинку так, что будет смотреть фильм почти лежа, как дома. То есть, мы сумели совместить элементы домашнего комфорта с опытом просмотра фильма в кинотеатре.

- Надо полагать, что билеты в залы класса VİP и Diamond несколько дороже. Любой потребитель, конечно же, думает о соотношении цены и качества. У заплатившего больше клиента наверняка сразу появляются и определенные ожидания. Как вы их оправдываете?

- Мы создали эти залы, как раз исходя из запросов и пожеланий клиентов. Посетители залов Diamond могут заказать еду из любого кафе или ресторана, находящегося в том же самом торговом центре. Более того, вы можете даже заказать еду из любого другого заведения общепита, у которого имеется сервис доставки. То есть, вы можете трапезничать и смотреть фильм одновременно. В этом зале имеется своя собственная уборная. Мы создали тут также специальное место для того, чтобы говорить по телефону, не беспокоя других зрителей. Мы установили тут розетки для зарядки ваших электронных устройств. Мы давно обратили внимание на тот факт, что в кинозалах сигнал мобильной связи зачастую бывает недостаточно сильным, так что мобильный Интернет, как следствие, «зависает». Нередко бывало так, что пришедшие в кино представители делового сообщества с досадой отмечали тот факт, что не могут оперативно отозваться на сообщение. Исходя из этого, мы установили в этом зале Wi-Fi, так что вы всегда будете «в сети» на случай, если кому-то надо будет срочно с вами связаться. Каждый вторник мы опускаем цены на билеты в зал класса Diamond, чтобы он стал доступен большему числу любителей кино.

- Большой ли спрос на такие залы?

- Мы обратили внимание на определенную особенность наших потребителей. Многие из них любят особый сервис или отдельные места. Потому-то мы и решили создать в залах особые отдельные места-кабинеты, так называемые Skybox. По сути они напоминают Diamond с той лишь разницей, что здесь кресла обиты не материей, а кожей. Сами же кресла мы заказываем у лучших производителей Италии и Испании. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще один важный момент. При закупке кресел для наших залов мы проверяем их огнеустойчивость. Иными словами, безопасность зрителей является для нас приоритетом. В обычном зале, как правило, около 70-80 мест, а вот в Skybox – только шесть. Словом, члены семьи или небольшая группа приятелей могут воспользоваться этим вариантом. В каждый Skybox поднимается свой персональный лифт. В нем имеются все те же особенности, что и в зале класса Diamond.

- Как насчет гостей нашего города? Как они узнают, что в Баку есть прогрессивная современная сеть кинотеатров?

- Ну, во-первых, наши кинотеатры представлены почти во всех крупных и престижных торговых центрах города. Рекламу новых фильмов мы публикуем на сайтах и порталах, которые наверняка видят и читают также и приезжающие к нам из-за рубежа. Относительно недавно был такой случай: несколько семей из России прилетели в Баку специально для того, чтобы посмотреть фильм, который у них на родине не вышел на экраны. То есть, любящие кино люди, которые следят за новинками кино, готовы семейно отправиться в кинотур в другую страну.

- Вы как-то пытаетесь привлечь посетителей, будь то местных или иностранных? Почему вы так уверены, что люди придут именно к вам, в CinemaPlus?

- На эту тему можно говорить долго. Я попытаюсь максимально лаконично изложить вам несколько своих мыслей. Несколько лет назад мне довелось познакомиться на международном кинофестивале с одним из самых интересных и колоритных современных режиссеров Франции – Люком Бессоном. Мы поговорили с ним о разных вещах. В ходе разговора он задал мне вопрос: «Кто ваши главные конкуренты?» Я ответил, что, мол, кроме нас в Азербайджане работает еще одна сеть кинотеатров и еще один государственный кинотеатр. Просто в силу того, что у нас больше кинотеатров и находятся все они в крайне удачных местах, к нам приходит больше посетителей, и мы опережаем наших конкурентов. Бессон отметил, что имеет в виду не только киноиндустрию, а вообще всю культурную жизнь в стране. Мне пришлось ему откровенно ответить, что сегодня в Азербайджане кино является самым массовым и востребованным видом искусства, и конкурентов у него нет. Возвращаясь же конкретно к CinemaPlus, я убежден, что на сегодняшний день мы – самая большая развлекательная «площадка» в стране. И как раз в силу предлагаемых нами услуг убежден, что люди будут продолжать приходить к нам. Приведу еще один занимательный пример. Мы обратили внимание на резкое падение продаж, почти на 80%, во время матчей футбольного клуба «Карабах» в матчах Лиги Европы. Что мы сделали? Мы решили транслировать эти игры на большом экране наших кинотеатров. Таким образом, все те, кто не сумел найти билеты на стадион или оказаться на игре, смог насладиться футбольным спектаклем, сидя в комфортабельных креслах и наблюдая за игрой на большом экране.

- Во Франции и России уже давно сформировались традиции дубляжа зарубежных фильмов. А у нас как обстоят дела?

- Все зарубежные фильмы, которые показывают в кинотеатрах CinemaPlus, либо дублированы, либо сопровождаются титрами с переводом на азербайджанский язык. Например, в Гяндже люди с удовольствием приходят на фильмы, которые идут в оригинале, но сопровождаются азербайджанскими титрами. В сущности, во многих странах, например, в Нидерландах или Скандинавии, фильмы идут на английском, ну, или в оригинале, а в нижней части экрана вы видите титры с переводом. К этому стремимся и мы. Но меня тут гораздо сильнее волнует несколько другой аспект. А именно то, что мы - относительно маленький рынок для главных дистрибьютеров мира. Я не хотел бы, чтобы азербайджанский кинозритель стал бы расцениваться ими как второсортный. Сейчас объясню, что я имею в виду. В развивающихся странах Африки, в некоторых государствах Азии и практически во всех государствах-членах СНГ новые фильмы выходят примерно с двухмесячной задержкой. К примеру, если мировая премьера фильма состоялась в марте, то туда он доходит лишь в мае. У нас же все по-другому: на наши экраны фильмы выходят в день мировой премьеры.

- В ваших кинотеатрах есть какие-то удобства для людей с ограниченными возможностями?

- Это очень важная тема. Всякий раз, когда я обращал внимание на людей с ограниченными возможностями, находясь за рубежом, радовался тому, что в Азербайджане их не так много. Однако, изучив вопрос ближе, я понял, что таких людей у нас не меньше, просто мы их, можно сказать, не видим. В силу того, что у нас нет подобающей инфраструктуры, эти люди редко выходят из дому. С чувством удовлетворения хочу отметить, что во всех наших кинотеатрах, которые были построены после 2015 года, мы учли потребности этой группы населения. К примеру, участки у входа в кинотеатр были адаптированы для маломобильных людей – тут мы поставили рампы и пандусы. В самом зале установили специальные кресла. Мы увидели, что после появления пандусов к нам стали приходить люди с ограниченными возможностями. Мы обучили наших администраторов тому, как оказывать помощь маломобильным гражданам, если такое содействие понадобится. Так что, такие шаги с нашей стороны мы тоже считаем влиянием на общество.

- Как предприниматель и управленец могли бы вы сформулировать свою философию в бизнесе?

- Сейчас многие цитируют известных предпринимателей современности. Многие эти фразы стали настолько заезженными, что превратились в клише. Прочтя немало книг по бизнесу и саморазвитию, просмотрев десятки мотивационных фильмов и пообщавшись с мудрыми людьми, я понял, что всякие изречения лишь тогда чего-то стоят, когда ты сумел «пропустить» их через себя и свой опыт. Только оказавшись в определенных условиях, мы сумеем понять глубинный смысл того или иного совета или формулы успеха. Я убежден в том, что возможности не возникают сами по себе, именно мы должны их создавать. Однако мы должны прочувствовать и до конца осознать смысл сказанных слов.

О конкурсе компании EY «Предприниматель года»

Международный конкурс «Предприниматель года» - это уникальное состязание, позволяющее отметить и признать предпринимательскую деятельность людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Компания EY является организатором конкурса, однако национальных победителей, а также обладателя титула «Предприниматель мира» определяет независимое жюри.

Впервые конкурс был проведен в США в 1986 году. Сегодня награда присуждается на региональном, национальном и международном уровнях в более чем 50 странах мира. В Азербайджане конкурс проводится уже четвертый год подряд. В прошлые годы в конкурсе «Предприниматель мира» побеждали Джефф Безос (Amazon), Майкл Делл (Dell), Говард Шульц (Starbucks) и Хамди Улукая (Chobani).