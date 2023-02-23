Заур Дарабзаде стал победителем конкурса "EY Предприниматель года" в номинации "Социальное влияние"

Заур Дарабзаде стал победителем конкурса «EY Предприниматель года» в номинации «Социальное влияние» - ФОТО\ВИДЕО

Завершился престижный конкурс « EY Предприниматель года » (Ernst & Young), проводимый компанией «EY Азербайджан».

Этот конкурс существует уже более 30 лет и имеет награды более, чем в 150 странах мира.

В этом году в финал конкурса были отобраны 13 сильных кандидатов, проявивших лидерские качества в предпринимательстве.

Победитель среди кандидатов, прошедших в финальный этап, будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса «EY World Entrepreneur Of The Year», который пройдет в июне в Монако и соревноваться с самыми инновационными бизнесменами мира.

На заключительном этапе Председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде был награжден премией в номинации «Социальное влияние» конкурса «EY Предприниматель года».

Заур Дарабзаде отметил, что «CinemaPlus» после 2-летнего перерыва в связи с пандемией закончил отчетный период с прибылью. Он также поблагодарил коллектив кинотеатра и зрителей, при поддержке которых CinemaPlus удостоился этой награды.

Победителя конкурса определило независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций.

«Предприниматель года» – первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ.