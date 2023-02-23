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Заур Дарабзаде стал победителем конкурса "EY Предприниматель года" в номинации "Социальное влияние"

Заур Дарабзаде стал победителем конкурса "EY Предприниматель года" в номинации "Социальное влияние" Заур Дарабзаде стал победителем конкурса «EY Предприниматель года» в номинации «Социальное влияние» - ФОТО\ВИДЕО
Бизнес
23 февраля 2023 г. 13:08
Заур Дарабзаде стал победителем конкурса EY Предприниматель года в номинации Социальное влияние

Завершился престижный конкурс «EY Предприниматель года» (Ernst & Young), проводимый компанией «EY Азербайджан».

Этот конкурс существует уже более 30 лет и имеет награды более, чем в 150 странах мира.

В этом году в финал конкурса были отобраны 13 сильных кандидатов, проявивших лидерские качества в предпринимательстве.

Победитель среди кандидатов, прошедших в финальный этап, будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса «EY World Entrepreneur Of The Year», который пройдет в июне в Монако и соревноваться с самыми инновационными бизнесменами мира.

На заключительном этапе Председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде был награжден премией в номинации «Социальное влияние» конкурса «EY Предприниматель года».

Заур Дарабзаде отметил, что «CinemaPlus» после 2-летнего перерыва в связи с пандемией закончил отчетный период с прибылью. Он также поблагодарил коллектив кинотеатра и зрителей, при поддержке которых CinemaPlus удостоился этой награды.

Победителя конкурса определило независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций.

«Предприниматель года» – первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ.

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Версия на английском языке ФотоZaur Darabzade wins “EY Entrepreneur of the Year” award in Social Impact nomination
Версия на азербайджанском языке ФотоZaur Darabzadə “EY ilin iş adamı” müsabiqəsində “Sosial təsir” nominasiyası üzrə qalib oldu

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