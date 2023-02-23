Заур Дарабзаде стал победителем конкурса "EY Предприниматель года" в номинации "Социальное влияние"

Завершился престижный конкурс «
Этот конкурс существует уже более 30 лет и имеет награды более, чем в 150 странах мира.
В этом году в финал конкурса были отобраны 13 сильных кандидатов, проявивших лидерские качества в предпринимательстве.
Победитель среди кандидатов, прошедших в финальный этап, будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса «EY World Entrepreneur Of The Year», который пройдет в июне в Монако и соревноваться с самыми инновационными бизнесменами мира.
На заключительном этапе Председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде был награжден премией в номинации «Социальное влияние» конкурса «EY Предприниматель года».
Заур Дарабзаде отметил, что «CinemaPlus» после 2-летнего перерыва в связи с пандемией закончил отчетный период с прибылью. Он также поблагодарил коллектив кинотеатра и зрителей, при поддержке которых CinemaPlus удостоился этой награды.
«Предприниматель года» – первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ.